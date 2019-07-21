Андрусенко и Егорова вышли в финал ЧМ на дистанции 400 м вольным стилем

Россиянки Вероника Андрусенко и Анна Егорова вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 400 метров вольным стилем.
Андрусенко отобралась в финальный заплыв с шестым результатом (4 минуты 6,28 секунды), Егорова с восьмым (4.07,10).
У мужчин на этой дистанции Александр Красных показал 9-й результат (3.46,65) и не смог пробиться в финал.
Виктория Белякова (2.14,65) не смогла пройти квалификацию на дистанции 200 метров комплексным стилем.
На дистанции 50 метров баттерфляем Олег Костин пробился в полуфинал с третьим результатом (23,01), Андрей Жилкин с седьмым (23,27)
Светлана Чимрова на 100-метровке баттерфляем вышла в полуфинал с 13-м временем (58,10).
На дистанции 100 метров брассом в полуфинал вышли Антон Чупков (59,31) и Кирилл Пригода (59,32), они показали девятый и десятый результат соответственно.
В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем в финал пробилась мужская четвёрка (Евгений Рылов, Андрей Минаков, Климент Колесников и Владислав Гринев). Женский квартет (Дарья Устинова, Мария Каменева, Софья Лобова и Арина Опенышева) в решающий заплыв отобраться не смог.
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