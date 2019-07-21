Казань получит право вновь провести ЧМ по водным видам спорта

Казань во второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом стало известно после заседания бюро Международной федерации плавания (FINA). Заявки на проведение турниров в 2025 и 2027 годах подали всего два кандидата – Казань и Будапешт.
Столица Татарстана может принять ЧМ по водным видам спорта уже в 2023 году, если Катар откажется от проведения соревнований.
«Два кандидата теперь на проведение чемпионатов мира 2025 и 2027 года — Будапешт и Казань. Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года.
Мы уведомили FINA, что Казань готова принять чемпионат мира уже в 2023 году вместо Катара. Сегодня объявят решение по 2025 или 2027 году, а потом будем строить переговорный процесс с Катаром по поводу замены года.
У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова, и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра. Если не удастся договориться, мы готовы провести чемпионат мира — 2025 в Казани», — приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова «Р-Спорт».
Города проведения турниров в 2025 и 2027 году должны быть оглашены в 13:00 мск на пресс-конференции.
Казань принимала ЧМ по водным видам спорта в 2015 году. Город также получил право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.
- 21 июля 2019
-
11:09
-
10:51
-
10:15
-
09:58
-
09:11
-
00:52
-
00:32
- 20 июля 2019
-
23:59
-
23:27
-
23:02
-
22:02
-
21:28
-
21:10
-
20:48
-
20:33
-
19:42
-
19:26
-
18:57
-
18:44
-
18:10
-
17:41
-
17:14
-
17:00
-
15:51
-
15:28
-
14:40
-
13:09
-
12:49
-
12:26
-
11:44
-
10:35
-
09:55
-
00:21
- 19 июля 2019
-
23:47
-
23:32