Казань получит право вновь провести ЧМ по водным видам спорта

Казань во второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом стало известно после заседания бюро Международной федерации плавания (FINA). Заявки на проведение турниров в 2025 и 2027 годах подали всего два кандидата – Казань и Будапешт.

Столица Татарстана может принять ЧМ по водным видам спорта уже в 2023 году, если Катар откажется от проведения соревнований.

«Два кандидата теперь на проведение чемпионатов мира 2025 и 2027 года — Будапешт и Казань. Мы настаиваем на проведении чемпионата мира 2025 года.

Мы уведомили FINA, что Казань готова принять чемпионат мира уже в 2023 году вместо Катара. Сегодня объявят решение по 2025 или 2027 году, а потом будем строить переговорный процесс с Катаром по поводу замены года.



У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова, и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра. Если не удастся договориться, мы готовы провести чемпионат мира — 2025 в Казани», — приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова «Р-Спорт».

Города проведения турниров в 2025 и 2027 году должны быть оглашены в 13:00 мск на пресс-конференции.

Казань принимала ЧМ по водным видам спорта в 2015 году. Город также получил право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.