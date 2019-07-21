Видео: забавная музыкальная разминка сборной Беларуси по пляжному футболу

Сборная Беларуси перед матчем с командой Литвы в рамках Европейского отборочного турнира к чемпионату мира — 2019 по пляжному футболу провела забавную музыкальную разминку.
Сегодня, 21 июля, на Европейском отборочном турнире, который проходит в «Лужниках», будут сыграны 6 матчей: Беларусь – Литва, Украина – Латвия, Германия – Эстония, Швейцария – Турция, Испания – Азербайджан, Россия – Венгрия.
Напомним, команда России на турнире одержала в своей группе две победы, обыграв Эстонию – 7:2 и Германию – 6:2. Это позволило подопечным Михаила Лихачёва досрочно выйти в 1/8 финала.
Матчи 1/8 финала будут сыграны в «Лужниках» 23 июля. Победители раунда плей-офф продолжат борьбу за пять путёвок на мундиаль во втором групповом этапе. Финальные матчи Европейского отборочного турнира к чемпионату мира – 2019 пройдут 27 июля.
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