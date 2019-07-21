Российский пловец Чупков: на чемпионате мира в Южной Корее кормят невкусно

Бронзовый призёр Олимпийских игр в плавании Антон Чупков рассказал, что ему не нравится еда на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Спортсмен пожаловался на отсутствие в меню борща.

«У нас всё нормально. Приехали 19 июля, может, немного поздновато, но к основной дистанции успею расплыться. Акклиматизация прошла. Так все хорошо, но кормят невкусно. Не хватает привычной еды, борща! Согласен тут с Кириллом Беляевым. Правда, надоел рис. Но об этом особо не думаем, главный старт сезона — терпим», — приводит слова Чупкова РИА «Новости».



Сегодня утром Чупков (59,31) и Кирилл Пригода (59,32) отобрались в полуфинал на дистанции 100 метров брассом, они показали девятый и десятый результат соответственно.