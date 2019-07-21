Российские шпажистки победили украинок и вышли в финал ЧМ

Шпажистки сборной России вышли в финал командного турнира. В полуфинале Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова победили соперниц из Украины – 42:40.
В финале соревнований команда России встретится со сборной Китая, матч пройдёт сегодня, 21 июля.
Ранее российские рапиристки вышли в 1/4 финала командного турнира на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). В 1/8 финала Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова победили команду Испании со счётом 45:37.
Кроме того, сегодня на чемпионате мира будет разыгран ещё один комплект наград – в командном турнире саблистов у мужчин. Сборная России (Вениамин Решетников, Константин Лоханов и Дмитрий Даниленко) выбыла в 1/4 финала, проиграв соперникам из Германии — 43:45.
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