Британец Пити в пятый раз обновил мировой рекорд на 100-метровке брассом

Британский пловец Адам Пити побил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея). Он победил в полуфинальном заплыве с результатом 56,88 секунды.



Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Пити (57,10), этот результат 24-летний британец установил на чемпионате Европы-2018 по летним видам спорта.



Пити обновил рекорд мира на 100-метровке брассом уже в пятый раз. Кроме него это удавалось только Джону Хенкену с 1973 по 1976 годы. Американец за этот период смог 6 раз обновить лучший мировой результат.

В финальный заплыв, который пройдет в понедельник, квалифицировались россияне Антон Чупков (59,15) и Кирилл Пригода (59,21). Они показали седьмой и восьмой результат соответственно.