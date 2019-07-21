Британец Пити в пятый раз обновил мировой рекорд на 100-метровке брассом
Британский пловец Адам Пити побил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея). Он победил в полуфинальном заплыве с результатом 56,88 секунды.
Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Пити (57,10), этот результат 24-летний британец установил на чемпионате Европы-2018 по летним видам спорта.
Пити обновил рекорд мира на 100-метровке брассом уже в пятый раз. Кроме него это удавалось только Джону Хенкену с 1973 по 1976 годы. Американец за этот период смог 6 раз обновить лучший мировой результат.
В финальный заплыв, который пройдет в понедельник, квалифицировались россияне Антон Чупков (59,15) и Кирилл Пригода (59,21). Они показали седьмой и восьмой результат соответственно.
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