Российские «художницы» выиграли всё золото первого ЧМ среди юниорок в Москве

В Москве завершился первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Спортсменки сборной России собрали все золотые медали соревнований. Накануне россиянки первенствовали в командном зачёте и групповом многоборье. В отдельных видах программы хозяйки выиграли обе золотые медали в групповых упражнениях – с пятью лентами и с пятью обручами.

В группах сборную России представляли Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенёва, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко.

В индивидуальной программе Лала Крамаренко первенствовала в упражнениях с булавами и мячом, Анастасии Симаковой не было равных в упражнении со скакалкой, а Дария Сергаева первенствовала в упражнении с лентой.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира среди юниорок. Москва

Группы. Пять лент

1. Россия – 21,450.

2. Беларусь – 19,550.

3. Израиль – 19,000.

Пять обручей

1. Россия – 26,250.

2. Италия – 25,100.

3. Беларусь – 24,650.

Лента

1. Дария Сергаева (Россия) – 17,650.

2. Ася Ади Кац (Израиль) – 17,100.

3. Сальма Солаун (Испания) – 16,750.

Булавы

1. Лала Крамаренко (Россия) – 20,750.

2. София Раффаэлли (Италия) – 19,450.

3. Ася Ади Кац (Израиль) – 19,250.

Мяч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 21,525.

2. Арзу Джалилова (Азербайджан) – 19,200.

3. Нога Блок (Израиль) – 18,950.

Скакалка

1. Анастасия Симакова (Россия) – 20,600.

2. София Раффаэлли (Италия) – 19,050.

3. Арзу Джалилова (Азербайджан) – 17,400.