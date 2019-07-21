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Российские «художницы» выиграли всё золото первого ЧМ среди юниорок в Москве

Российские «художницы» выиграли всё золото первого ЧМ среди юниорок в Москве
Другие / Прочие виды спорта 0

В Москве завершился первый в истории чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Спортсменки сборной России собрали все золотые медали соревнований. Накануне россиянки первенствовали в командном зачёте и групповом многоборье. В отдельных видах программы хозяйки выиграли обе золотые медали в групповых упражнениях – с пятью лентами и с пятью обручами.

В группах сборную России представляли Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенёва, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко.

В индивидуальной программе Лала Крамаренко первенствовала в упражнениях с булавами и мячом, Анастасии Симаковой не было равных в упражнении со скакалкой, а Дария Сергаева первенствовала в упражнении с лентой.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира среди юниорок. Москва
Группы. Пять лент

1. Россия – 21,450.
2. Беларусь – 19,550.
3. Израиль – 19,000.

Пять обручей

1. Россия – 26,250.
2. Италия – 25,100.
3. Беларусь – 24,650.

Лента

1. Дария Сергаева (Россия) – 17,650.
2. Ася Ади Кац (Израиль) – 17,100.
3. Сальма Солаун (Испания) – 16,750.

Булавы

1. Лала Крамаренко (Россия) – 20,750.
2. София Раффаэлли (Италия) – 19,450.
3. Ася Ади Кац (Израиль) – 19,250.

Мяч

1. Лала Крамаренко (Россия) – 21,525.
2. Арзу Джалилова (Азербайджан) – 19,200.
3. Нога Блок (Израиль) – 18,950.

Скакалка

1. Анастасия Симакова (Россия) – 20,600.
2. София Раффаэлли (Италия) – 19,050.
3. Арзу Джалилова (Азербайджан) – 17,400.

Российские «художницы» выиграли первый ЧМ среди юниорок в командном зачёте
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