Американская пловчиха Кинг уверена, что на ЧМ в Корее выступают допингисты

Олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг уверена, что на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее будут соревноваться спортсмены-допингисты. Американке не по душе отношение официальных лиц к борьбе с допингом.
«Известно, что хотя бы раз всем нам приходится соревноваться с теми, кто принимает допинг, что бы там ни говорили. Не знаю, что нужно изменить, но это происходит. Грустно, что это так. Вероятно, что и на этом чемпионате есть нечестные мошенники», — приводит слова Кинг ВВС.
Скорее всего, Кинг имела в виду трёхкратного олимпийского чемпиона из Китая Сунь Яна, который замешан в допинговом скандале. Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания (FINA), Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера. FINA оправдала спортсмена и позволила выступить на чемпионате мира, но ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
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