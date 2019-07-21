Сборная России по пляжному футболу обыграла Венгрию в квалификации ЧМ-2019

Сборная России по пляжному футболу одержала третью победу на европейском отборочном турнире чемпионата мира – 2019, который проходит в «Лужниках». В заключительном матче группового этапа подопечные Михаила Лихачёва переиграли команду Венгрии со счётом 5:1.

Уже на второй минуте Кирилл Романов открыл счёт, а вскоре оформил дубль ударом через себя. Во втором периоде точнейший удар от своих ворот нанёс голкипер россиян Максим Чужков. В дальнейшем отличились Борис Никоноров и Дмитрий Шишин. Единственный гол венгров на счету Корнела Генчлера.

Сборная России завершила первый групповой этап с максимальным результатом и заняла первое место в квартете А. Жеребьёвка первого раунда плей-офф состоится 22 июля.

Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2019. Отборочный турнир. Европа

Группа А. Третий тур

Россия – Венгрия – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

Голы: Романов, 2, 7, Чужков, 14, Никоноров, 21, Шишин, 31 — Генчлер, 22.