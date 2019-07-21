Иванюк остановился в шаге от пьедестала на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Российский легкоатлет Илья Иванюк, выступающий в нейтральном статусе, занял четвёртое место на десятом этапе «Бриллиантовой лиги», который проходил в Лондоне (Великобритания), в прыжках в высоту.
Результат 2,24 показали сразу четыре спортсмена. Два из них, болгарин Тихомир Иванов и Иванюк, взяли итоговую высоту с первой попытки. Однако россиянин затратил больше попыток на предыдущую высоту 2,20.
Победу с результатом 2,30 одержал сириец Маджд Эддин Газаль, вторым стал Мутаз Эсса Баршим из Катара, преодолевший планку на высоте 2,27.
В первый день этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». 10-й этап. Лондон, Великобритания
Мужчины. Прыжки в высоту
1. Маджд Эддин Газаль (Сирия) – 2,30.
2. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,27.
3. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,24.
4. Илья Иванюк (Россия) – 2,24.
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