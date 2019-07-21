Россия в матче за первое место не оставила шансов венграм. Все голы, видео

В третий игровой день европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2019 по пляжному футболу на стадионе «Лужники» в Москве сборная России в заключительном матче группового этапа переиграла команду Венгрии со счётом 5:1.
Уже на второй минуте Кирилл Романов открыл счёт, а вскоре оформил дубль, забив ударом через себя.
Во втором периоде от своих ворот точнейший удар нанёс голкипер сборной России Максим Чужков, а гол Бориса Никонорова со штрафного сделал преимущество сборной России ещё убедительнее. В концовке второй 12-минутки удалось отличиться венгру Корнелу Генчлеру.
В начале третьего периода красную карточку перед собой увидел Балаш Рутай, однако реализовать большинство россиянам не удалось. Зато в равных составах Дмитрий Шишин нанёс неотразимый удар.
Сборная России завершила первый групповой этап с максимальным результатом и заняла первое место в квартете А. Жеребьёвка первого раунда плей-офф состоится 22 июля.
Видео доступно на YouTube-канале BSRussia
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