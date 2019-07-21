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Женская сборная России по регби-7 выиграла чемпионат Европы в Харькове

Женская сборная России по регби-7 выиграла чемпионат Европы в Харькове
Другие / Прочие виды спорта 0

Женская сборная России по регби-7 в финальном матче второго этапа чемпионата Европы в Харькове (Украина) выиграла у команды Франции со счётом 12:5 и одержала победу на турнире.

Россиянки заняли первое место в группе, обыграв команды Бельгии (43:0), Нидерландов (22:12) и Англии (34:7). В четвертьфинале плей-офф российские регбистки победили команду Шотландии со счётом 22:7, а в полуфинале разгромила Польшу – 32:0.

На первом этапе чемпионата Европы по регби-7, который прошёл в Маркусси 29–30 июня, сборная России заняла второе место, уступив в финале Франции со счётом 7:15.

По сумме двух этапов российские регбистки обошли француженок по дополнительным показателям и в шестой раз стали чемпионками Европы.

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