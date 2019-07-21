Российские шпажистки — серебряные призёры командного турнира ЧМ по фехтованию

Женская сборная России по фехтованию на шпагах (Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина) стала серебряным призёром командного турнира чемпионата мира, который проходит в Будапеште (Венгрия). В финальном бою россиянки в дополнительное время уступили китайским шпажисткам со счётом 28:29.

Ранее в четвертьфинале российские шпажистки нанесли поражение эстонкам со счётом 45:35, а в полуфинале одолели сборную Украины – 42:40.

В поединке за бронзу итальянки были сильнее украинок – 45:36.

В личном турнире шпажисток лучший результат из россиянок показала Колобова, ставшая 11-й.

Серебро шпажисток – пятая медаль сборной России на чемпионате мира — 2019. Ранее рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото, саблистка Софья Великая и шпажист Сергей Бида – серебро, а рапирист Дмитрий Жеребченко – бронзу.