Легкоатлетка Гатауллина выиграла чемпионат Европы U20 в прыжках с шестом

Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина, дочь серебряного призёра Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радиона Гатауллина, одержала победу в прыжках с шестом на юниорском чемпионате Европы U20, который проходит в Буросе (Швеция). 19-летняя россиянка преодолела планку на высоте 4,36 м.

Призёры — француженка Мари-Жюли Боннен и бельгийка Элин Векеманс – показали одинаковый результат, прыгнув на высоту 4,16 м. При этом у француженки было меньше неудачных попыток в ходе соревнований, что позволило ей подняться на второе место.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы U20. Бурос, Швеция

Женщины. Прыжки с шестом

1. Аксана Гатауллина (Россия) – 4,36.

2. Мари-Жюли Боннен (Франция) – 4,16.

3. Элен Векеманс (Бельгия) – 4,16.