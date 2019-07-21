Легкоатлетка Гатауллина выиграла чемпионат Европы U20 в прыжках с шестом
Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина, дочь серебряного призёра Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радиона Гатауллина, одержала победу в прыжках с шестом на юниорском чемпионате Европы U20, который проходит в Буросе (Швеция). 19-летняя россиянка преодолела планку на высоте 4,36 м.
Призёры — француженка Мари-Жюли Боннен и бельгийка Элин Векеманс – показали одинаковый результат, прыгнув на высоту 4,16 м. При этом у француженки было меньше неудачных попыток в ходе соревнований, что позволило ей подняться на второе место.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы U20. Бурос, Швеция
Женщины. Прыжки с шестом
1. Аксана Гатауллина (Россия) – 4,36.
2. Мари-Жюли Боннен (Франция) – 4,16.
3. Элен Векеманс (Бельгия) – 4,16.
- 21 июля 2019
-
21:46
-
20:59
-
20:38
-
20:26
-
19:49
-
19:16
-
18:41
-
18:28
-
18:03
-
17:53
-
17:31
-
16:58
-
16:44
-
16:22
-
15:43
-
15:12
-
14:53
-
14:24
-
13:48
-
12:37
-
12:16
-
11:09
-
10:51
-
10:15
-
09:58
-
09:11
-
00:52
-
00:32
- 20 июля 2019
-
23:59
-
23:27
-
23:02
-
22:02
-
21:28
-
21:10
-
20:48
Партнерский контент