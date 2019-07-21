Шуненков выиграл третий подряд этап регаты «Оптимисты Северной столицы»

20 и 21 июля лучшие юные яхтсмены Санкт-Петербурга, Москвы, Выборга и Великого Новгорода, выступающие на швертботах-монотипах класса «Оптимист», соревновались на акватории Ключевой бухты (поселок Советский Выборгского района Ленинградской области). В третьем этапе регаты «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома» приняли участие 110 яхтсменов.

Регата состояла из пяти гонок, по сумме которых победу одержал спортсмен Академии парусного спорта Кирилл Шуненков. На второе место поднялся Данила Иванов («Крестовский остров»), третьим стал ещё один «академик» Никита Черных.

Для Шуненкова победа в Советском стала третьей подряд на серии регат «Оптимисты Северной столицы». В этом сезоне только он завоевывает золотые медали этих состязаний.

Среди старших девочек лучше всех снова проявила себя Дарья Савинова из парусной школы «Фаворит» (Выборг), серебро — у Юлии Наймушиной (Академия парусного спорта), которая также стала первой среди младших девочек, на третьем месте завершила регату ещё одна спортсменка Академии Марина Бабкина.

Среди младших мальчиков (2008 год рождения и младше) победу второй раз подряд отпраздновал Дмитрий Ерёмин («Крестовский остров»).

Наравне с опытными гонщиками в регате приняли участие и начинающие спортсмены — «кадеты», соревновавшиеся в отдельном флоте. Некоторые участники регаты сделали первые шаги в парусном спорте только в июне этого года. В общем зачёте среди кадетов первое место досталось Тимофею Жакову («Рауту» / ШВСМ по ВВС). У девочек лучший результат показала Ксения Романова (Академия).