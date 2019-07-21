Южнокорейские саблисты выиграли командный турнир ЧМ, россияне — пятые

Мужская сборная Южной Кореи одержала победу в командных соревнованиях саблистов на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия). В финальном бою корейцы нанесли поражение команде Венгрии со счётом 45:44. Бронзовые награды завоевали саблисты из Италии, победившие в поединке за третье место немецких спортсменов — 45:38.
Россияне завершили выступление на четвертьфинальной стадии и квалифицировались на итоговом пятом месте. В четвертьфинале Вениамин Решетников, Константин Лоханов, Дмитрий Даниленко и Алексей Якименко уступили немцам со счётом 43:45. В боях за 5-8-е места российские саблисты победили команды Румынии (45:38) и Ирана (45:33).
В активе сборной России на данный момент пять медалей. Рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото, саблистка Софья Великая, шпажист Сергей Бида и женская сборная по фехтованию на шпагах – серебро, а рапирист Дмитрий Жеребченко – бронзу.
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