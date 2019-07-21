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Непомнящий пол-очка уступил лидеру на супертурнире в Дортмунде

Непомнящий пол-очка уступил лидеру на супертурнире в Дортмунде
Другие / Шахматы 0

В седьмом туре супертурнира Dortmund Sparkassen Chess Meeting российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл у немца Даниэля Фридмана. Остальные партии завершились вничью.

Кайдо Кюлаотс (Эстония) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5
Радослав Войташек (Польша) – Леньер Домингес (США) — 0,5:0,5
Ливиу-Дитер Нисипяну (Германия) – Рихард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5

В итоге, набрав 4,5 очка из 7, первое место занял американец Леньер Домингес. На пол-очка отстали Непомнящий, поляк Радослав Войташек, венгр Рихард Раппорт и Теймур Раджабов из Азербайджана. По дополнительным показателям вторым стал Непомнящий, а третьим — Войташек.

Итоговое положение

1. Леньер Домингес — 4,5
2. Ян Непомнящий – 4.
3. Радослав Войташек – 4.
4. Рихард Раппорт – 4.
5. Теймур Раджабов – 4.
6. Ливиу-Дитер Нисипяну – 2,5.
7. Кайдо Кюлаотс – 2,5.
8. Даниэль Фридман — 2,5.

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