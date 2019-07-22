Колесников: готов ли к ЧМ на 100 процентов? Стометровка на спине покажет

Двукратный чемпион мира в плавании на короткой воде, россиянин Климент Колесников, рассказал о серебре первенства планеты в Кванджу, завоёванном в эстафете 4х100 м вольным стилем после проблем со здоровьем.

«Все переживали намного больше, чем это того стоило. Поболел чуть-чуть и все. Сейчас я в порядке. Правда, не смог присоединиться к команде в Осаке и во Владивостоке на сборах. Работал с Женей Рыловым на базе на «Озеро Круглое». Подготовка прошла успешно. Но всё равно пришлось отказаться от дистанции 200 метров на спине. Прилетели в Кванджу 15 июля. Для меня этого времени оказалось достаточно. Сплю хорошо, восстановление хорошо проходит.

Серебро в эстафете? Для меня это первая медаль чемпионата мира по большой воде. Рад, что смог поучаствовать, внести свой вклад. Думаю, все довольны. Конечно, жаль, что не первые. Всегда хочется быстрее. Ребята, думаю, согласятся со мной. Но мы старались, как могли. Все на всех надеялись. Нельзя было подводить. Мне кажется, положительный заряд дали всей команде.

Готов ли на 100 процентов? Стометровка на спине покажет», — приводит слова Колесникова «Российская газета».