Ефимова со вторым временем вышла в полуфинал ЧМ на дистанции 100 м брассом

Призёр Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м брассом. В квалификации она продемонстрировала второй результат — 1.06,58. В полуфинал также вышла россиянка Анна Белоусова (14-е место — 1.07,56).
На дистанции 200 м вольным стилем в полуфинал прошли Мартин Малютин (3-е место — 1.46,29) и Михаил Довгалюк (11-е — 1.46,72).
На стометровке на спине Евгений Рылов квалифицировался в полуфинал с 6-м результатом (53,45), Климент Колесников — с 14-м (53,89). У женщин на этой дистанции квалификацию прошли Анастасия Фесикова (13-е — 1.00,38) и Дарья Васькина (16-е — 1.00,66).
Анастасия Кирпичникова не смогла пробиться в полуфинал на дистанции 1500 м вольным стилем (15-е — 16.27,59).
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