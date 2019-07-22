Команда Логинова лидирует после первого дня регаты Marblehead Trophy

Вчера, 21 июля, в Яхт-клубе Санкт-Петербурга состоялась церемония открытия регаты Marblehead Trophy 2019. К участию в гонках допущены 22 команды из яхт-клубов Великобритании, Италии, Латвии, Португалии, России, Финляндии, Франции и Эстонии.
Президент Российской ассоциации класса «Дракон» Борис Латкин напомнил о том, что Marblehead Trophy 2019 – юбилейная регата с 90-летней историей. Директор регаты Татьяна Курбатова в своём приветственном слове пожелала командам интересной спортивной борьбы и напомнила о том, что помимо соревнований регата предлагает своим участникам интересную береговую программу.
Старт первой гонки был дан строго по расписанию, и в 13:05 яхты ушли на дистанцию.
По итогам двух проведённых гонок лидирует экипаж Анатолия Логинова, вторым идёт Дмитрий Самохин, третье место у португальцев Pedro Rebelo De Andrade. Затем следуют британцы Хьюго Рохи и Дмитрия Бондаренко, пятёрку сильнейших замыкают французы Gerard Blanc.
Видеообзор доступен в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.
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