Пловец Колесников — о стартовой платформе на ЧМ: там есть проблема

Российский пловец Климент Колесников сообщил, что со стартовой платформой на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) есть проблема. Климент пробился в полуфинал соревнований на дистанции 100 м на спине с 14-м результатом (53,89).

На этой дистанции со стартовой платформой возникли трудности у нескольких спортсменов. В частности, итальянец Симоне Саббиони из-за неработающей системы был вынужден трижды стартовать в квалификации.



«Там есть проблема. Я всегда стараюсь сделать старт как можно резче, но тут случился сбой, и в голове промелькнуло: „Что теперь?“. Знаю, что были проблемы и в других заплывах, но прямо сейчас просто рад, что удалось пройти в полуфинал», — приводит слова Колесникова РИА «Новости».