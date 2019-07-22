Кинг — о поступке Хортона: это было круто. Ему аплодировали все

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американская пловчиха Лилли Кинг прокомментировала поступок австралийского пловца Мака Хортона на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Во время награждения Хортон отказался подниматься на подиум вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом из Китая Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.

Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера.

«Мы все были в ожидании церемонии награждения, чтобы увидеть, что случится. Это было круто. Когда мы зашли в столовую, Хортон проследовал за нами, и все присутствующие аплодировали ему. Здорово, что спортсмены в едином порыве поддержали его. Не думаю, что кто-либо из FINA будет защищать спортсменов, так что спортсмены должны защищать себя сами», — цитирует Кинг The Guardian.

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