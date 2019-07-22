Юрлова-Перхт потренировалась с Вирер в Антхольце

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт провела тренировку в Антхольце с действующей обладательницей Кубка мира, двукратным призёром Олимпийских игр, чемпионкой мира итальянкой Доротеей Вирер.

Фото доступно в «инстаграме» Екатерины Юрловой-Перхт.

На чемпионатах мира по биатлону Доротея также завоевала две серебряные и три бронзовые награды. В 2013 году она стала победительницей чемпионата мира по летнему биатлону. Вирер — обладательница «Малого хрустального глобуса» сезона-2015/16 в зачёте индивидуальных гонок, а также «Малого хрустального глобуса» сезона-2018/19 в зачёте гонок преследования.

Юрлова-Перхт и Вирер примут участие в традиционном лыжероллерном фестивале Blink, который пройдёт в Норвегии с 31 июля по 3 августа. Россию на этих соревнованиях также представят лыжники Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева, Евгений Белов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Иван Кириллов.

Юрлова-Перхт, Устюгов, Ретивых и Фуркад выступят на фестивале Blink