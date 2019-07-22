Главный тренер женской сборной России по водному поло не будет уволен после ЧМ

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко сообщил, что главный тренер женской сборной России Александр Гайдуков не будет уволен по итогам чемпионата мира в Кванджу. В четвертьфинале россиянки проиграли австралийкам со счётом 7:9.

«Ничего не изменится, из-за одного матча мы не будем менять тренера, это неправильно. В спорте такое бывает, просто в этом матче надо было реализовывать преимущество. Нам есть над чем работать. Команда у нас хорошая, моментов море, просто сегодня мяч не шёл в ворота.



Ничего страшного не произошло. Главной целью на этом чемпионате мира было завоевать путёвку на Олимпийские игры, но впереди ещё много турниров, тренерам есть над чем поработать. Надо извлечь из поражения правильные выводы», — приводит слова Власенко ТАСС.

Сборная России примет участие в турнире за пятое-восьмое места.