Российские рапиристки вышли в полуфинал чемпионата мира в Будапеште

Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинале россиянки победили команду Южной Кореи со счетом 33:25.

За выход в финал сборная России поспорит с американками.

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в четвертьфинале соревнований потерпела поражение от команды Китая со счётом 41:45. За сборную России выступали Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос. На старте турнире за пятое-восьмое место россияне сразятся с командой Италии.



Чемпионат мира по фехтованию в столице Венгрии завершится завтра, 23 июля.