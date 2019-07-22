Российские рапиристки вышли в полуфинал чемпионата мира в Будапеште
Женская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинале россиянки победили команду Южной Кореи со счетом 33:25.
За выход в финал сборная России поспорит с американками.
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах в четвертьфинале соревнований потерпела поражение от команды Китая со счётом 41:45. За сборную России выступали Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос. На старте турнире за пятое-восьмое место россияне сразятся с командой Италии.
Чемпионат мира по фехтованию в столице Венгрии завершится завтра, 23 июля.
Южнокорейские саблисты выиграли командный турнир ЧМ, россияне — пятые
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