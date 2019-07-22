Глава ФВПР прокомментировал слова Белофастова о «нищих тренерах»

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко прокомментировал слова тренера женской сборной России Андрея Белофастова о том, что тренерский штаб национальной команды за свою работу «получает копейки». Наставник также сказал: «Мы самые нищие тренеры, в федерации денег нет».
«Наши тренеры ещё работают клубах, у них там есть зарплата, и хорошая. Что касается зарплаты в сборной, то её платит не федерация, а ЦСП. К сожалению, она была снижена после того, как команда осталась без медалей чемпионата Европы», — приводит слова Власенко РИА «Новости».
В четвертьфинале чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу женская сборная России проиграла команде Австралии со счётом 7:9. В полуфинале австралийки сыграют с американками. Сборная России примет участие в турнире за пятое-восьмое места.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
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