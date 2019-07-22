Костин: для «полтинника» важен старт, а я тренируюсь на советских тумбочках

Российский пловец Олег Костин прокомментировал завоевание серебряной медали на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 50 м баттерфляем. Победу одержал американец Кейлеб Дрессел. Тройку призёров замкнул представитель Бразилии Николас Сантос.
«Надеюсь, я всех порадовал. Сегодня получилось сделать практически всё возможное, но Дрессела пока обогнать невозможно.
Сейчас идут разговоры о том, что «полтинники» станут олимпийской дистанцией, надеюсь на это. Хочу не уходить до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Хочу слетать в Америку, выступить там в составе команды и достойно представить страну. И по возможности вывезти на соревнования семью.
В чём феномен Дрессела? Скорее, просто дело во мне: я работаю на этой дистанции только четвёртый год. Плюс у меня нет таких возможностей для тренировок, нет таких современных тумбочек, чтобы тренировать старт. У меня советские тумбочки, поэтому старты я тренирую или на сборах, или уже на самих соревнованиях. А для «полтинника» старт имеет очень большое значение: если выигрываешь старт, выигрываешь и заплыв. Я стартую с двух ног, и, если в такие же условия поставить Дрессела, думаю, я бы с ним зарубился", — цитирует Костина ТАСС.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 14 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-1), на третьем — Австралия (3-1-3).
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