FINA выступила с заявлением по поводу поступка Хортона на ЧМ в Кванджу

Международная федерация плавания вынесла предупреждение австралийскому пловцу Маку Хортону, который в знак протеста во время награждения на чемпионате мира в Кванджу отказался подниматься на подиум вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом из Китая Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.
Согласно отчёту антидопинговой комиссии при Международной федерации плавания, Сунь Ян разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера.
«Руководство FINA приняло решение направить Маку Хортону письмо с предупреждением. FINA уважает принцип свободы слова, но он должен применяться в правильном контексте. Как и во всех крупных международных спортивных организациях, наши спортсмены и их окружение должны знать свои обязанности уважать правила FINA и не использовать соревнования FINA для личных заявлений или жестов», — приводит текст письма FINA Swim Swam.
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