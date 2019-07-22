Борцы-вольники принесли России первые золотые медали юношеского фестиваля

Борцы вольного стиля принесли сборной России первые золотые медали Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Баку (Азербайджан).

В весовой категории до 60 кг Фёдор Балтуев в финале россиянин одержал победу над действующим чемпионом Европы среди юношей, хозяином ковра Сабиром Джафаровым. В весе до 48 кг 15-летний Магомедамин Бекбулатов взял верх над Лукой Гугешашвили из Грузии.

Магомед Гигиев стал серебряным призёром юношеского фестиваля в соревнованиях по греко-римской борьбе. В финале весовой категории до 60 кг россиянин уступил азербайджанцу Хасрату Джафарову.

Алина Касабиева выиграла бронзу в категории до 61 кг. В схватке за третье место россиянка победила турчанку Эльмас Челик.