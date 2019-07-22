Взявшая интервью у Путина девушка выиграла пять медалей на Спартакиаде инвалидов

Незрячая школьница Регина Парпиева, ставшая известной после интервью с президентом России Владимиром Путиным, завоевала пять медалей на соревнованиях по плаванию в рамках Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, рассказала мама девочки Гульнара Парпиева.
17-летняя Регина взяла интервью у Путина в декабре 2018 года. О мечте девушки глава государства узнал на форуме добровольцев России.
«Мы только что вернулись с III Всероссийской летней Cпартакиады инвалидов, которая проходила в Республике Марий Эл с 12 по 20 июля. Регина там завоевала на соревнованиях по плаванию пять медалей — золото на дистанции 50 метров брассом, два серебра и две бронзы. Она довольна собой, хотя и рассчитывала, что привезёт две золотые медали, а не одну.
На Спартакиаде в Марий Эл я смотрела на приехавших туда участников и восхищалась ими. Я думала, что за 10 лет, проведённых с дочерью в больницах, я видела всё. Но когда я увидела, что люди на инвалидных колясках преодолевают все трудности и расстояния, приезжая на соревнования с Сахалина или из Югры… Это дорогого стоит. При всех своих заболеваниях они делают это. Они не отчаиваются, не сидят дома, ведут активный образ жизни, идут вперёд к своим целям. Для них просто нет границ», — приводит слова мамы Регины РИА «Новости».
Гульнара Парпиева добавила, что теперь её дочь будет готовиться к новым соревнованиям: в ноябре в Салавате состоится первенство России среди инвалидов всех категорий. При этом Регина не оставила и мечту стать журналисткой.
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