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Австралийка Иффланд выиграла золото чемпионата мира в хайдайвинге

Австралийка Иффланд выиграла золото чемпионата мира в хайдайвинге
Другие / Водные виды спорта 0

Австралийка Рианна Иффланд завоевала золотую медаль в соревнованиях по хайдайвингу на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Серебряным призёром стала мексиканка Адриана Хименес. Бронза досталась представительнице Великобритании Джессике Маколай.

Хайдайвинг. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу, Южная Корея
Женщины
1. Рианна Иффланд (Австралия) — 298,05 балла.
2. Адриана Хименес (Мексика) — 297,90.
3. Джессика Маколай (Великобритания) — 295,40.

Россиянки участия в соревнованиях не принимали.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 14 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-1), на третьем — Австралия (4-1-3).

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. 20 м
23 июля 2019 года, вторник. 06:00 МСК
1
Рианна Иффланд
Австралия
298.05
2
Адриана Хименес
Мексика
297.90
3
Джессика Маколай
Великобритания
295.40
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