Сунь Ян вышел в финал чемпионата мира на дистанции 800 м кролем, Хортон — нет

Трёхкратный олимпийский чемпион китайский пловец Сунь Ян вышел в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу на дистанции 800 м вольным стилем с восьмым результатом (7.48,12). Австралиец Мак Хортон стал 14-м (7.52,65) и квалифицироваться в финал не сумел.
Ранее Хортон в знак протеста во время награждения отказался подниматься на подиум вместе с Сунь Яном, который был замешан в допинговом скандале.
Россиянин Илья Дружинин не сумел выйти в финал, показав 18-й результат (7.54,07).
На дистанции 50 м брассом россиянин Кирилл Пригода пробился в полуфинал с шестым временем (26,93), Андрей Николаев — с девятым (26,99).
На дистанции 200 м вольным стилем в полуфинал вышли Вероника Андрусенко (10-я — 1.57,77) и Валерия Саламатина (11-я — 1.57,98).
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