Хортон — о ситуации с Сунь Яном: я должен защищать команду

Австралийский пловец Мак Хортон признался, что не хочет делать новых заявлений по поводу своего поступка на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея). Во время награждения он отказался подниматься на подиум вместе с трёхкратным олимпийским чемпионом из Китая Сунь Яном, который замешан в допинговом скандале.

«Насколько сильно я хочу защитить спорт, настолько же должен и защищать команду. Сейчас я сосредоточен на выступлении сборной и на том, что делают другие. Нам нужно пройти эту неделю», — приводит слова Хортона Tne Sydney Morning Herald.

Сегодня, 23 июля, Сунь Ян вышел в финал чемпионата мира на дистанции 800 м кролем, Хортон квалифицироваться в решающий заплыв не сумел. Чемпионат мира завершится 28 июля.