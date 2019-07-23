Российские саблистки вышли в полуфинал чемпионата мира в Будапеште
Российские саблистки вышли в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинале Яна Егорян, Софья Великая и Ольга Никитина победили сборную Китая со счётом со счетом 45:28.
За выход в финал россиянки поспорят со сборной Италии.
На минувшей неделе олимпийская чемпионка в команде, семикратная чемпионка мира российская саблистка Софья Великая стала серебряным призёром чемпионата мира в Будапеште в личном турнире. В финале она уступила украинке Ольге Харлан со счётом 14:15. Это пятое серебро Великой на чемпионатах мира. Бронзовыми призёрами стали гречанка Теодора Гкунтура и румынка Бьянка Паску.
Чемпионат мира по фехтованию в столице Венгрии завершится сегодня, 23 июля.
Российские рапиристки победили американок и вышли в финал чемпионата мира
- 23 июля 2019
-
13:01
-
12:50
-
11:41
-
10:54
-
10:42
-
10:31
-
09:18
-
08:49
-
00:04
- 22 июля 2019
-
23:39
-
22:37
-
22:23
-
22:02
-
21:25
-
20:46
-
20:34
-
19:49
-
19:12
-
18:44
-
16:41
-
16:27
-
16:16
-
16:06
-
15:22
-
15:08
-
15:01
-
14:27
-
13:38
-
12:51
-
12:42
-
12:37
-
12:29
-
11:48
-
11:21
-
10:29
Партнерский контент