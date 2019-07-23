Российские саблистки вышли в полуфинал чемпионата мира в Будапеште

Российские саблистки вышли в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия). В четвертьфинале Яна Егорян, Софья Великая и Ольга Никитина победили сборную Китая со счётом со счетом 45:28.

За выход в финал россиянки поспорят со сборной Италии.

На минувшей неделе олимпийская чемпионка в команде, семикратная чемпионка мира российская саблистка Софья Великая стала серебряным призёром чемпионата мира в Будапеште в личном турнире. В финале она уступила украинке Ольге Харлан со счётом 14:15. Это пятое серебро Великой на чемпионатах мира. Бронзовыми призёрами стали гречанка Теодора Гкунтура и румынка Бьянка Паску.

Чемпионат мира по фехтованию в столице Венгрии завершится сегодня, 23 июля.