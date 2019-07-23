Малютин завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м кролем, золото — у Сунь Яна

Российский пловец Михаил Малютин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м вольным стилем. Золото выиграл трёхкратный олимпийский чемпион китаец Сунь Ян. Серебряным призёром стал японец Кацухиро Мацумото.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Мужчины. 200 м вольным стилем

1. Сунь Ян (Китай) — 1.44,93.

2. Кацухиро Мацумото (Япония) — 1.45,22.

3. Михаил Малютин (Россия) — 1.45,63.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 15 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-2), на третьем — Австралия (4-1-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.