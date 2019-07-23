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Малютин завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м кролем, золото — у Сунь Яна

Малютин завоевал бронзу ЧМ на дистанции 200 м кролем, золото — у Сунь Яна
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Михаил Малютин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 200 м вольным стилем. Золото выиграл трёхкратный олимпийский чемпион китаец Сунь Ян. Серебряным призёром стал японец Кацухиро Мацумото.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Мужчины. 200 м вольным стилем
1. Сунь Ян (Китай) — 1.44,93.
2. Кацухиро Мацумото (Япония) — 1.45,22.
3. Михаил Малютин (Россия) — 1.45,63.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 15 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-2), на третьем — Австралия (4-1-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. 200 м вольный стиль
23 июля 2019 года, вторник. 14:02 МСК
1
Янь Сун
Китай
1:44.93
2
Кацухиро Мацумото
Япония
+0.29
3
Данкан Скотт
Великобритания
+0.70
3
Мартин Малютин
Россия
+0.70
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