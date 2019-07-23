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Итальянка Квадарелла выиграла золото ЧМ на дистанции 1500 м вольным стилем

Итальянка Квадарелла выиграла золото ЧМ на дистанции 1500 м вольным стилем
Другие / Водные виды спорта 0

Итальянская пловчиха Симона Квадарелла завоевала золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 1500 м вольным стилем. Серебряным призёром стала немка Сара Кёлер. Бронза досталась представительнице Китая Ван Цзяньцзяхэ.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. 1500 м
1. Симона Квадарелла (Италия) — 15:40,89.
2. Сара Кёлер (Германия) — 15.48,33.
3. Ван Цзяньцзяхэ (Китай) — 15.51,00.

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова не смогла выйти в финал.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 15 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-2), на третьем — Австралия (4-1-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. 1500 м вольный стиль
23 июля 2019 года, вторник. 14:10 МСК
1
Симона Квадарелла
Италия
15:40.89
2
Сара Кёлер
Германия
+7.94
3
Цзяньцзяхэ Ван
Китай
+10.11
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