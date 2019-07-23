Малютин рассказал, согласится ли стоять на пьедестале с Сунь Яном

Российский пловец Михаил Малютин рассказал об отношении к трёхкратному олимпийскому чемпиону Сунь Яну, который оказался замешан в допинговом скандале. Сегодня, 23 июля, Малютин завоевал бронзу чемпионата мира в Кванджу на дистанции 200 м вольным стилем, Сунь Ян выиграл золото.
«В честность Сунь Яна я не особо верю, его уже ловили на допинге. Посмотрим, как у него пройдёт суд. Вообще, у нас нормальные спортивные отношения между всеми, все друг другу руки жмут. Я нормально ко всему этому отношусь. Готов ли я подняться к нему на пьедестал? Демарша, конечно, не будет», — цитирует Малютина РИА «Новости».
Михаил также оценил своё выступление.
«Это первая медаль для меня на взрослых чемпионатах мира, и первый раз поделил с кем-то бронзу. У меня тактика на 200-метровке — я накатываю на последней „сотне“. Сегодня было тяжеловато, вчера было полегче. Но доволен, рад медали. Теперь буду готовиться помочь команде в эстафете, надо бороться за золото. Нет ничего невозможного», — сказал Малютин.
Ранее на чемпионате мира в Кванджу австралиец Мак Хортон отказался подниматься на подиум вместе с Сунь Яном.
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