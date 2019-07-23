Российские саблистки вышли в финал чемпионата мира в Будапеште

Российские саблистки пробились в финал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия). В полуфинале Яна Егорян, Софья Великая и Ольга Никитина победили сборную Италии со счётом 45:37.
В четвертьфинале россиянки оказались сильнее соперниц из Китая — 45:28. В финале россиянки поспорят со сборной Франции.
На минувшей неделе олимпийская чемпионка в команде, семикратная чемпионка мира, российская саблистка Софья Великая стала серебряным призёром чемпионата мира в Будапеште в личном турнире. В финале она уступила украинке Ольге Харлан со счётом 14:15. Это пятое серебро Великой на чемпионатах мира. Бронзовыми призёрами стали гречанка Теодора Гкунтура и румынка Бьянка Паску.
Чемпионат мира по фехтованию в столице Венгрии завершится сегодня, 23 июля.
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