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Васькина — восьмая в финале чемпионата мира на дистанции 100 м на спине

Васькина — восьмая в финале чемпионата мира на дистанции 100 м на спине
Другие / Водные виды спорта 0

Канадская пловчиха Кайли Масс выиграла золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м на спине. Серебряным призёром стала австралийка Минна Атертон. Бронза досталась американке Оливии Смолиге.

Россиянка Дарья Васькина продемонстрировала восьмой результат.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу
Женщины. 100 м на спине
1. Кайли Масс (Канада) — 58,60.
2. Минна Атертон (Австралия) — +0,25.
3. Оливия Смолига (США) — +0,31...
8. Дарья Васькина (Россия) — +1,14.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 15 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-2), на третьем — Австралия (4-2-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.

Водные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. 100 м на спине
23 июля 2019 года, вторник. 14:51 МСК
1
Кайли Масс
Канада
58.60
2
Минна Атертон
Австралия
+0.25
3
Оливия Смолига
США
+0.31
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