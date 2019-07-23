Васькина — восьмая в финале чемпионата мира на дистанции 100 м на спине

Канадская пловчиха Кайли Масс выиграла золото чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м на спине. Серебряным призёром стала австралийка Минна Атертон. Бронза досталась американке Оливии Смолиге.

Россиянка Дарья Васькина продемонстрировала восьмой результат.

Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу

Женщины. 100 м на спине

1. Кайли Масс (Канада) — 58,60.

2. Минна Атертон (Австралия) — +0,25.

3. Оливия Смолига (США) — +0,31...

8. Дарья Васькина (Россия) — +1,14.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 15 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-6-2), на третьем — Австралия (4-2-3).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.