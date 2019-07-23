Рылов завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 100 м на спине

Российский пловец Евгений Рылов​ завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м на спине. Золото выиграл китаец Сюй Цзяюй. Третьим стал австралиец Митч Ларкин.



Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу (Южная Корея)

Мужчины. 100 м на спине

1. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,43.

2. Евгений Рылов (Россия) — +0,24

3. Митч Ларкин (Австралия) — +0,34.

Российский пловец Климент Колесников не сумел пробиться в финал на этой дистанции.

В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-7-2), на третьем — Австралия (4-2-4).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.