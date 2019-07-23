Рылов завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 100 м на спине
Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м на спине. Золото выиграл китаец Сюй Цзяюй. Третьим стал австралиец Митч Ларкин.
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу (Южная Корея)
Мужчины. 100 м на спине
1. Сюй Цзяюй (Китай) — 52,43.
2. Евгений Рылов (Россия) — +0,24
3. Митч Ларкин (Австралия) — +0,34.
Российский пловец Климент Колесников не сумел пробиться в финал на этой дистанции.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-7-2), на третьем — Австралия (4-2-4).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 28 июля.
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