Российские рапиристы уступили американцам в полуфинале чемпионата мира в Венгрии

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Тимура Арсланова, Алексея Черемисинова, Тимура Сафина и Дмитрия Жеребченко не смогла пробиться в финал командных соревнований на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия). В полуфинале россияне проиграли сборной США со счётом 30:45.

В четвертьфинале российские рапиристы победили команду Южной Кореи — 45:28. Сборная России поспорит за бронзовые медали с командой Италии. Соперниками американцев в финале будут французы.

На минувшей неделе Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призёром личных соревнований. Чемпион мира 2017 года Жеребченко в полуфинале потерпел поражение от представителя Франции Энцо Лефора со счётом 7:15.



Сегодня, 23 июля, российские саблистки вышли в финал командных соревнований, победив сборную Италии. В противостоянии за золото россиянки поспорят с француженками.