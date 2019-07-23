Пловец Рылов: я сам отдал золото
Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал завоевание серебряной медали чемпионата мира в Кванджу (Южная Корея) на дистанции 100 м на спине. Золото выиграл китаец Сюй Цзяюй. Бронзовым призёром стал австралиец Митч Ларкин.
«Думал, что победа будет за мной, потому что в ходе второй половины дистанции я бы его „убил“. Просто надо было стартовать в более спокойном для себя темпе. Получается, что я отдал человеку золото. Тем более что время все показали слабее, чем в полуфинале», — приводит слова Рылова ТАСС.
В медальном зачёте чемпионата мира в Кванджу лидирует сборная Китая, завоевавшая 16 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые награды. На втором месте Россия (9-8-2), на третьем — Австралия (4-2-4).
Рылов завоевал серебро чемпионата мира на дистанции 100 м на спине
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