Загитова показала фрагмент новой короткой программы
Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях Алина Загитова представила фрагмент своей новой короткой программы. 17-летняя спортсменка будет выступать под композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви.
Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Ранее стало известно, что в новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира. Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.
Черчесов опубликовал фото с Загитовой
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