Загитова показала фрагмент новой короткой программы

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях Алина Загитова представила фрагмент своей новой короткой программы. 17-летняя спортсменка будет выступать под композицию Me Voy израильской певицы Ясмин Леви.

Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Ранее стало известно, что в новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира. Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.