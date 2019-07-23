Ефимова: постараюсь взять реванш у Кинг на Олимпиаде, если доживу до неё

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала свой результат на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). Ефимова завоевала серебро, проиграв в борьбе за первое место американке Лилли Кинг.
«Всё прошло так же, как и раньше, просто на этот раз немного недотянула — подвели последние 15 метров. Считаю, что получилось неплохо, но ещё есть над чем работать. Есть ещё год до Олимпиады, до которой, я надеюсь, доживу.
За неделю до старта чемпионата мне неплохо плавалось. Не могу сказать, что сейчас мне плылось хорошо, но и не плохо. Я настроилась на то, чтобы просто поработать и получить удовольствие. Проигрывать, естественно, никто не хочет, все хотят занять первое место. Будем работать и идти к этому", — цитирует Ефимову ТАСС.
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