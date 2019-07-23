Пловцы Ашхабов и Ткачёв выиграли золото юношеского олимпийского фестиваля в Баку

Российский пловец Дмитрий Ашхабов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м брассом на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку (Азербайджан). Его время в финале — 2 минуты 16,30 секунды.

Вторым стал представитель Украины Ростислав Крыжаневский (2.16,60). Бронза в активе француза Брендана Фицпатрика (2.17,30).

Ещё один россиянин Алексей Ткачёв одержал победу на стометровке на спине. Его результат — 55,22 секунды.

Серебро завоевал Хуберт Кош из Венгрии (56,36). Третье место занял израильтянин Адам Мараана (56,63).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Баку, Азербайджан

Плавание. Брасс. 200 м

1. Дмитрий Ашхабов (Россия) — 2.16,30

2. Ростислав Крыжаневский (Украина) — 2.16,60

3. Брендан Фицпатрик (Франция) — 2.17,30.

Спина. 100 м

1. Алексей Ткачёв (Россия) — 55,22

2. Хуберт Кош (Венгрия) — 56,36

3. Адам Мараана (Израиль) — 56,63.