Пловцы Ашхабов и Ткачёв выиграли золото юношеского олимпийского фестиваля в Баку

Российский пловец Дмитрий Ашхабов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м брассом на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку (Азербайджан). Его время в финале — 2 минуты 16,30 секунды.
Вторым стал представитель Украины Ростислав Крыжаневский (2.16,60). Бронза в активе француза Брендана Фицпатрика (2.17,30).
Ещё один россиянин Алексей Ткачёв одержал победу на стометровке на спине. Его результат — 55,22 секунды.
Серебро завоевал Хуберт Кош из Венгрии (56,36). Третье место занял израильтянин Адам Мараана (56,63).
Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Баку, Азербайджан
Плавание. Брасс. 200 м
1. Дмитрий Ашхабов (Россия) — 2.16,30
2. Ростислав Крыжаневский (Украина) — 2.16,60
3. Брендан Фицпатрик (Франция) — 2.17,30.
Спина. 100 м
1. Алексей Ткачёв (Россия) — 55,22
2. Хуберт Кош (Венгрия) — 56,36
3. Адам Мараана (Израиль) — 56,63.
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