Российские рапиристы проиграли Италии в матче за 3-е место на ЧМ по фехтованию

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Тимура Арсланова, Алексея Черемисинова, Тимура Сафина и Дмитрия Жеребченко не смогла завоевать бронзовые медали на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия). В матче за третье место россияне проиграли итальянцам со счётом 32:45.
В 1/16 финала россияне выиграли у Пуэрто-Рико (45:28), в 1/8 финала нанесли поражение команде Украины (45:18), в четвертьфинале россияне одолели рапиристов из Южной Кореи (45:28), а в полуфинале уступили американцам (30:45).
В финале турнира встретятся сборные США и Франции.
На минувшей неделе Дмитрий Жеребченко стал бронзовым призёром личных соревнований. Чемпион мира 2017 года Жеребченко в полуфинале потерпел поражение от представителя Франции Энцо Лефора со счётом 7:15.
Сегодня, 23 июля, российские саблистки вышли в финал командных соревнований, победив сборную Италии. В противостоянии за золото россиянки поспорят с француженками.
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