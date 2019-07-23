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Австралиец Калеб Юэн одержал победу на 16-м этапе «Тур де Франс»

Австралиец Калеб Юэн одержал победу на 16-м этапе «Тур де Франс»
Другие / Велоспорт 0

Австралийский велогонщик Калеб Юэн из команды Lotto Soudal выиграл 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс». На горном этапе протяжённостью 177 км, который состоялся в Ниме (Франция), он показал результат 3 часа 57 минут 8 секунд.

Второе место занял итальянец Элиа Вивиани (Deceuninck — Quick-Step), третье — голландец Дилан Грёневеген (Jumbo-Visma). Для определения первого места был использован фотофиниш.

Россиянин Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) стал 105-м, отстав от лидера на две минуты.

Лидерство в общем зачёте сохранил француз Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step).

Веломногодневка «Тур де Франс». 16-й этап. Ним, 177 км

1. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – 3:57.08
2. Элиа Вивиани (Италия, Deceuninck — Quick-Step) – то же время
3. Дилан Грёневеген (Голландия, Jumbo-Visma) – то же время…
105. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +2.00.

Общий зачёт после 16-го этапа

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 64:57.30
2. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS) — +1.35.
3. Стивен Крёйсвейк (Нидерланды, Jumbo-Visma) — +1.47…
63. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +1:27.18.

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