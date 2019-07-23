Сборная России выиграла медальный зачёт на ЧМ по фехтованию в Будапеште

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте чемпионата мира по фехтованию в Будапеште (Венгрия).

На турнире россияне завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду. Второй стала команда Франции (2-2-0), третьей — Южная Корея (2-0-2).

В составе сборной России золото завоевали рапиристка Инна Дериглазова и женские команды по фехтованию на саблях и рапирах. Серебряные медали в активе саблистки Софьи Великой, шпажиста Сергея Биды и женской команды шпажисток. Бронза досталась рапиристу Дмитрию Жеребченко.

На чемпионате мира по фехтованию 2018 года в Уси (Китай) сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 7 наград (1-2-4).

На чемпионате Европы по фехтованию, который состоялся с 17 по 22 июня 2019 года в Дюссельдорфе (Германия), российская команда также стала победителем медального зачёта.