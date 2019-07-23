Таймазов — о лишении золота ОИ: МОК политизирует олимпийское движение

Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали ОИ-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.

«Я знал, что идут какие-то волнения, идёт нехорошая история. Я вам скажу, что для меня самое главное — оставаться трёхкратным. Я себя таковым считаю, как и, наверное, те, кто наблюдал за моей спортивной карьерой, как я шёл к этим победам: через тернии, через сложности.

Я это ожидал, поэтому я, может быть, так спокойно разговариваю… Для меня была одна задача — стать трёхкратным. У меня это получилось — благодаря всевышнему, благодаря молитвам своих болельщиков, своего народа, своей нации. Я им благодарен и от всей души говорю им огромное спасибо.

Они этими действиями уничтожают олимпийское движение, политизируют его… Сегодня хотят делать на спортсменах политическую историю, спорт — это отдельная история», — цитирует Таймазова «Р-Спорт».