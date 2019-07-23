Австрийские лыжники, переливавшие кровь на ЧМ, дисквалифицированы на четыре года

Австрийские лыжники Доминик Балдауф и Макс Хауке, который были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицированы на четыре года за манипуляции с кровью, информирует пресс-служба Антидопингового агентства страны.
Срок дисквалификации отсчитывается с 1 марта 2019 года и истекает 28 февраля 2023 года. Результаты лыжников аннулированы, начиная с 1 апреля 2016 года.
Инцидент произошёл во время чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). Вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии, были арестованы девять человек. Пять из них — лыжники. Помимо Хауке и Балдауфа, задержали эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. При этом Хауке полиция арестовала в момент переливания крови.
- 23 июля 2019
-
22:03
-
21:43
-
21:28
-
21:16
-
20:50
-
20:03
-
19:53
-
19:40
-
19:22
-
18:09
-
18:02
-
17:47
-
17:32
-
17:17
-
17:16
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
15:59
-
15:32
-
15:27
-
15:18
-
15:10
-
15:05
-
14:57
-
14:26
-
14:16
-
13:56
-
13:01
-
12:50
-
11:41
-
10:54
-
10:42
-
10:31
-
09:18