Австрийские лыжники, переливавшие кровь на ЧМ, дисквалифицированы на четыре года

Австрийские лыжники Доминик Балдауф и Макс Хауке, который были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицированы на четыре года за манипуляции с кровью, информирует пресс-служба Антидопингового агентства страны.

Срок дисквалификации отсчитывается с 1 марта 2019 года и истекает 28 февраля 2023 года. Результаты лыжников аннулированы, начиная с 1 апреля 2016 года.

Инцидент произошёл во время чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). Вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии, были арестованы девять человек. Пять из них — лыжники. Помимо Хауке и Балдауфа, задержали эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. При этом Хауке полиция арестовала в момент переливания крови.